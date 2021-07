Garancières Salle des fêtes Garancières, Yvelines Le Grand bol d’Air Salle des fêtes Garancières Catégories d’évènement: Garancières

Yvelines

Le Grand bol d’Air Salle des fêtes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Garancières. Le Grand bol d’Air

Salle des fêtes, le dimanche 11 juillet à 16:00

Rendez-vous pour la journée « Les Bouffées d’air », le 11 juillet dès 16 h Après une courte restitution des ateliers théâtres, vous pourrez suivre le spectacle professionnel déambulatoire « Issue de secours » de la Cie Adhok qui lui aussi constitue un bon appel d’air, dont l’histoire commence ainsi : « Ils sont 7 et ils se sont échappés par erreur de leur maison de retraite … ». Et puis enfin nous aurons le plaisir d’écouter, peut-être même de danser sur les musiques du fameux DJ Christian … Journée temps fort et grand bol d’air Salle des fêtes Rue Saint-Pierre 78890 Garancières Garancières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T16:00:00 2021-07-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Garancières, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue Saint-Pierre 78890 Garancières Ville Garancières lieuville Salle des fêtes Garancières