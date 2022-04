Le grand blind test Casino Barrière Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le Grand Blind Test Un nouveau rendez-vous récréatif, un samedi par mois de 21h30 à 23h30. Soyez les plus rapides à reconnaître les titres des hits, génériques cinéma, series TV …et buzzez avant tout le monde ! Cadeaux à gagner. Accès gratuit. Inscription préalable auprès de l’accueil obligatoire. Places limitées. Afin d’accéder aux espaces de jeux et aux restaurants du Casino, pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité. Pass sanitaire requis. Au café des sports Casino Barrière Menton Casino Barrière Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

2022-04-08T21:30:00 2022-04-08T23:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T23:30:00;2022-06-11T21:30:00 2022-06-11T23:30:00

