Le Grand Bleu Marseille 4e Arrondissement, 17 septembre 2022

Le Grand Bleu Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement

2022-09-17 20:00:00

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

40 73 Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. r r nEric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. r r nBande originale de tous les superlatifs (Victoire puis César de la meilleure musique de film, nombreux disques d’or et platine avec plus de trois millions d’exemplaires vendus …), la musique d’Eric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds du héros du film (Jacques Mayol) mais également ses sensations lors des plongées. r nLa musique est un vecteur d’émotions, et Eric Serra l’a bien compris en offrant au public ses meilleures partitions. r r nJamais une bande originale de film n’aura eu autant d’âme que dans Le Grand Bleu.

Retrouvez Le Grand Bleu en ciné-concert, interprété par Eric Serra et ses musiciens, sur la scène du Dôme le 17 septembre.

Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement

