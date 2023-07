Scoooootch ! / Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais Le Grand Bleu Lille, 13 décembre 2023, Lille.

Scoooootch ! / Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais 13 et 16 décembre Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Mouvement, matière et son – Dès 2 ans

On connait tous cet ami très bavard, « un peu collant »… L’attelage composé de la Compagnie québécoise Synthèse Additive et des Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais met littéralement en scène, dans ce spectacle déjà largement plébiscité et inscrit au rang de « classique », la propriété adhésive de certaines molécules pour évoquer les liens invisibles qui nous unissent : tel un rouleau de ruban adhésif (de la marque américaine Scotch ou d’une autre), ils peuvent être souples, tendus, se déchirer, se re-coller… C’est ainsi que trois « animatrices de matière » découpent les trois dimensions de l’espace avec des traits de scotch, dessinant des architectures alambiquées et des lignes de fuite… Ou de retrouvailles. De quoi se retrouver dans de beaux sparadraps !

Du scotch, rien que du scotch, mais du scotch recyclable ! Le ruban adhésif se propage sur le plateau comme un réseau neuronal ou social et devient une construction éphémère dans laquelle les jeunes spectateurs peuvent s’ébattre. Que deviendra l’ami collant après leur passage ?

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 0320098844 http://www.legrandbleu.com https://www.facebook.com/grandbleulille;https://www.instagram.com/theatre_le_grand_bleu/;https://twitter.com/LeGrandBleu_;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.legrandbleu.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}] Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l’adulte naissant, et aux familles. Aujourd’hui Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T10:35:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:35:00+01:00

Frédéric Iovino