En apparence / Cie Illimitée & Les Oyates Le Grand Bleu Lille, 6 décembre 2023, Lille.

En apparence / Cie Illimitée & Les Oyates 6 et 9 décembre Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Concert théâtralisé – Tout public dès 7 ans

Sur une scène de théâtre, le costume est un signifiant évident. Il en est de même dans la vie de tous les jours, selon Tony Melvil et Marie Levavasseur, qui déshabillent notre rapport aux vêtements pour en déchiffrer les codes et ce qu’on veut leur faire dire. Ce n’est qu’à l’adolescence que l’habit se met à faire le moine. Les enfants, eux, semblent plutôt insensibles au fait de boutonner lundi avec mardi ou de dépareiller les chaussettes. Si l’uniforme à l’école revient sans cesse dans le débat public, c’est bien qu’il existe un véritable enjeu autour de l’habillement : être à la mode, ou s’en extraire, est un moyen d’exister dans cet espace public si exigeant qu’est le milieu scolaire. Usant de toutes les facéties vestimentaires que permet la scène, Tony Melvil dézippe toutes ces questions au cours d’un concert théâtralisé… Forcément costumé.

Marie Levavasseur redécoupe les frontières entre théâtre visuel, musiques actuelles et texte et installe Tony Melvil dans un décor propice lui-même au déshabillage comme au travestissement.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 0320098844 http://www.legrandbleu.com https://www.facebook.com/grandbleulille;https://www.instagram.com/theatre_le_grand_bleu/;https://twitter.com/LeGrandBleu_;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.legrandbleu.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.Com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}] Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l’adulte naissant, et aux familles. Aujourd’hui Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

Peur du loup