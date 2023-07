Des chimères dans la tête / Ballet du Nord, CCN & Vous Le Grand Bleu Lille, 29 novembre 2023, Lille.

Des chimères dans la tête / Ballet du Nord, CCN & Vous 29 novembre et 1 décembre Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Danse – Tout public dès 5 ans ou dès 8 ans (2 versions proposées)

Spectacle présenté dans le cadre du Festival Forever Young du Gymnase | CDCN à Roubaix.

Dans la tête d’un enfant, des créatures étranges gambadent en liberté. Ces chimères qui naissent d’un imaginaire en extension permanente composent le bestiaire fantastique auquel Sylvain Groud, Françoise Pétrovitch et Hervé Plumet sont parvenus à insuffler la vie : sur une feuille blanche géante, les mouvements chorégraphiés complètent les esquisses de la plasticienne animées par le vidéaste. Les danseurs leur inventent des pattes, des ailes, des antennes, des cheveux… Et par le plus magique des tours (c’est-à-dire le plus simple), les créatures s’animent. Le plateau devient alors la toile de projection des fantasmes enfantins, du cauchemar jusqu’à l’émerveillement.

Sur un immense écran, la projection des dessins de Françoise Pétrovitch et l’animation d’Hervé Plumet débordent du cadre grâce à la chorégraphie précise et rythmée de Sylvain Groud, créant l’illusion d’une image animée. Le cinéma 3D n’aurait pu rêver d’une meilleure expression !

En coréalisation avec le Gymnase CDCN Roubaix dans le cadre du festival Forever Young.

Ce spectacle est présenté dans différentes versions, retrouvez ci-dessous le détail des représentations :

► Mercredi 29 nov. à 15h (5+ 35 min)

► Vendredi 1er déc. à 19h (8+ 50 min)

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l'adulte naissant, et aux familles. Aujourd'hui Scène Conventionnée d'Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l'ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T15:00:00+01:00 – 2023-11-29T15:35:00+01:00

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:50:00+01:00

Frédéric Iovino