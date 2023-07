Dchèquématte / Cie Rêve général ! Le Grand Bleu Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Marie Normand nous mène derrière les clôtures bricolées de notre propre conscience, à la rencontre de Ciprian, un jeune garçon échoué avec sa famille dans l’un de ces camps insalubres à la périphérie de nos villes. À hauteur d’enfant, les enjeux de l’exil sont mis à nu, débarrassés de toute considération politique ou morale : c’est un récit d’adaptation qui est ici déployé. Le mot « acculturation » n’existe pas quand on a 10 ans, mais Ciprian devra malgré tout apprendre la sédentarité, troquer l’oralité contre l’écriture, et se frayer un chemin dans le dédale des embûches de sa condition, symbolisé par le plateau d’un jeu d’échecs auquel il devra finalement son salut.

Marie Normand a puisé dans sa propre expérience pour adapter le roman Le fils de l’Ursari et livrer, dans ce premier volet d’un triptyque, une immersion sensible dans la réalité de la migration où l’espoir surnage malgré tous les obstacles. Portée par quatre interprètes et dans une langue revisitée pour la scène, cette histoire d’initiation offre une vision inédite d’un sujet éminemment humain et qui n’est jamais abordé que par des prismes statistiques.

La représentation du samedi 25 novembre à 18h est adaptée en langue des signes française par Sandrine Schwartz en partenariat avec Accès Culture.

Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l'adulte naissant, et aux familles. Aujourd'hui Scène Conventionnée d'Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l'ensemble du territoire national.

