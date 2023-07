ImpulZ / Theater De Spiegel Le Grand Bleu Lille, 8 novembre 2023, Lille.

ImpulZ / Theater De Spiegel 8 et 11 novembre Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Musique, danse – De 1 à 4 ans

Que fait un enfant devant un gros bouton rouge ? Il appuie dessus, évidemment, et plutôt deux fois qu’une. C’est toute la mécanique d’ImpulZ, spectacle de danse interactif dont le public est aux commandes, qui tient sur cette évidence. Un musicien et un danseur réagissent aux impulsions des jeunes spectateurs devant lesquels ont été disposées d’appétissantes consoles garnies de gros boutons colorés. Leur réactivité sera mise à rude épreuve face aux injonctions indirectes des enfants de 1 à 4 ans, aux commandes d’une fascinante collection d’instruments et d’inventions musicales et qui deviennent malgré eux les chorégraphes d’une pièce unique à chaque représentation.

Le décor de cette singulière machinerie, toute parée de bois, évoque un atelier mécanique de création musicale et chorégraphique sur laquelle s’échine une nuée d’enfants, bien décidée à tester toutes les combinaisons de touches. Quel bonheur de commander des adultes !

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T10:40:00+01:00

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T16:40:00+01:00

S. Van Loock