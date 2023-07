Icare / Cie Coup de poker Le Grand Bleu Lille, 18 octobre 2023, Lille.

Icare / Cie Coup de poker 18 et 21 octobre Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Théâtre – Tout public dès 4 ou 6 ans

Le mythe d’Icare raconte un narcissisme qui aboutit à une ambition auto-destructrice : on ne vise pas le soleil impunément. La psychologie a même conceptualisé un syndrome d’Icare, qui identifie des attributs liés à une confiance excessive. Pour Guillaume Barbot, Icare est un garçonnet de quatre ans qu’on ne peut soupçonner de se surestimer. C’est même tout à fait l’inverse : au « cap ou pas cap ? », son Icare n’ose, se retient, se réfrène. Dans cette adaptation scénique, Icare est surtout le fils de Dédale, et c’est cette relation filiale qui sert d’astre à la mise en scène. Si Icare ne se sent « pas cap », c’est qu’il a en tête les recommandations d’un père protecteur. Mais comment apprendre à voler si l’on ne s’élance pas ? Une relecture très contemporaine qui nous apprend que c’est en chutant que l’on grandit, en s’affranchissant des règles de ses parents que l’on se forge les siennes.

La maison et l’école, les deux continents de l’enfance, sont ici symbolisés par des constructions labyrinthiques que lie un trampoline. Icare y révèle toute sa poésie dans des acrobaties de cirque rehaussées par un jeu d’ombres et de la musique baroque.

_____________

Ce spectacle est présenté dans différentes versions, retrouvez ci-dessous le détail des représentations :

► Mercredi 18 oct. à 15h (4+ 35 min)

► Samedi 21 oct. à 18h (6+ 55 min)

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 0320098844 http://www.legrandbleu.com https://www.facebook.com/grandbleulille;https://www.instagram.com/theatre_le_grand_bleu/;https://twitter.com/LeGrandBleu_;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.legrandbleu.com/ »}] Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l’adulte naissant, et aux familles. Aujourd’hui Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T15:35:00+02:00

2023-10-21T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

Cie Coup de poker