En avant toutes / Cie BOOM Le Grand Bleu Lille, 14 octobre 2023, Lille.

En avant toutes / Cie BOOM Samedi 14 octobre, 19h00 Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Théâtre de papier – Tout public dès 11 ans

C’est à une œuvre d’exhumation que se sont livrées Zoé Grossot et Lou Simon, bien décidées à sauver des femmes exceptionnelles de l’oubli… Ou plutôt, de l’invisibilisation, si on considère leur absence systématique des livres d’histoire et autres rétrospectives patrimoniales. À l’instar de Pénélope Bagieu ou du collectif Georgette Sand, la Compagnie BOOM redonne leur juste place à ces femmes autrices, cheffes d’État, exploratrices, guerrières ou compositrices. Qui sait que Mozart avait une sœur dotée elle aussi d’un immense talent ? Qu’au IVe siècle une femme a découvert la forme elliptique du système solaire ? Combien d’autres génies ont-elles été laissées dans le placard de l’histoire ? Zoé Grossot les en extirpe sous la forme de statuettes de papier et leur insuffle la vie pour un hommage jubilatoire.

Cet ébouriffant théâtre de papier, qui ménage une place primordiale à sa narratrice, permet de faire surgir toute une galerie d’héroïnes méconnues dans un tourbillon de documents historiques qui prennent vie sous les yeux des spectateur.rice.s.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 0320098844 http://www.legrandbleu.com https://www.facebook.com/grandbleulille;https://www.instagram.com/theatre_le_grand_bleu/;https://twitter.com/LeGrandBleu_;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.Com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.Com »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.legrandbleu.com/ »}] Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d’aujourd’hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l’adulte naissant, et aux familles. Aujourd’hui Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

Romain Le Gall Brachet