Journée Portes Ouvertes du Grand Bleu ! Le Grand Bleu Lille, 16 septembre 2023, Lille.

⭐ Les visites du Grand Bleu ⭐

Samedi 16 sept. de 14h à 17h.

Gratuit – Inscription sur place

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Bleu vous ouvre ses portes ! Des visites guidées vous permettront de découvrir le théâtre autrement : historique du lieu, découverte du matériel technique, passage par les loges, montage technique d’un spectacle, superstitions liées au théâtre…vous découvrirez le Grand Bleu comme vous ne l’avez jamais vu.

➖

⭐ Jeux traditionnels ⭐ Avec la Cie Sac à Dés

Samedi 16 sept. de 14h à 18h.

Gratuit – En accès libre

Amusez-vous en famille avec des jeux en bois traditionnels ! Un seul objectif : faire partager le plaisir du jeu à toutes et tous !

➖

⭐ Atelier de création de masques ⭐ Avec Wundertüte

Samedi 16 sept. de 15h à 18h.

Gratuit – Dès 4 ans – En accès libre

À partir de papiers colorés, de colle et d’un peu d’imagination, venez créer votre animal fantastique. Lors de cet atelier à 4 mains, vous réaliserez un masque de papier digne d’un bestiaire imaginaire, à arborer avec fierté !

➖

⭐ Grrrrr ⭐ Cie Sylex

Samedi 16 sept. à 15h et 17h30.

Solo chorégraphique – Dès 3 ans – 35 min

Gratuit, prenez vos places sur la billetterie en ligne, au 03.20.09.88.44 ou à billetterie@legrandbleu.com.

La pièce propose un rituel dansé où le corps se transforme grâce à un costume impressionnant, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides amène le public dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilise les jeunes spectateurs aux origines de la danse. Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr vous invite à vous mettre en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final.

➖

⭐ Fonky Bal ⭐ Cie du Tire-Laine

Gratuit – Samedi 16 sept. à 18h30

Bal festif – Tout public

Gratuit, prenez vos places sur la billetterie en ligne, au 03.20.09.88.44 ou à billetterie@legrandbleu.com.

Le Fonky Bal est peut être un DJ set augmenté, ou alors, un bal populaire avec un orchestre et des machines/platines. Dans tous les cas, c’est un répertoire qui groove. On y passe en revue la funk des années 70 et 80, le rap des années 90 et 2000, et la musique d’aujourd’hui dans la même veine. Le Clavinet de Stevie Wonder, les arrangements de cuivre de Quincy Jones, les samples ciselés d’un Busta Rhymes ou d’un Dr Dre se mélangent au rap et au chant. La guitare, la basse, la batterie, le clavier et les scratchs trouvent leur place et s’approprient un répertoire qui fera danser petits et grands tout au long de cette belle soirée de rentrée !

