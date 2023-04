Rock The Casbah Le Grand Bleu, 21 avril 2023, Lille.

Rock The Casbah Vendredi 21 avril, 19h00 Le Grand Bleu Gratuit sur réservation.

En 1982 sortait l’hymne Rock the Casbah des Clash, en réaction à l’interdiction de l’Ayatollah Khomeini d’écouter du rock en Iran. Cette année-là Joe Strummer, le chanteur du mythique groupe anglais a 30 ans, mais une rage juvénile intacte. C’est cette énergie adolescente que célèbre la compagnie La Ruse dans ce projet collaboratif ébouriffant, invitant une horde bouillonnante d’adolescents à laisser exploser leur énergie vitale. L’adolescence est porteuse des mouvements, dans tous les sens du terme, les plus audacieux mais est encore largement mise au ban et raillée, comme lorsqu’elle s’empare avec fougue de la question climatique. Dans Rock the Casbah, un groupe d’une quinzaine d’ados laissera exprimer toute son effervescence, bien plus porteuse de sens qu’on ne le croit.

Les phénomènes de foule propres aux concerts, ces rites où le chaos abrite l’harmonie, servent de modèle à cette création chorégraphique chorale : le pogo, le circle pit, le slam réclament, malgré leur fureur, de la solidarité. L’intériorité et l’individualité propres à l’adolescence sont également présents au plateau à travers des vidéos- témoignages. Adolescents de tous pays, unissez-vous !

Coproduction du Grand Bleu.

Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #8 du Grand Bleu.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui qui feront le monde de demain. Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations, de la toute petite enfance à l'adulte naissant, et aux familles. Aujourd'hui Scène Conventionnée d'Intérêt National « Art, Enfance et Jeunesse », le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et sur l'ensemble du territoire national. Accessible aux PMR.

2023-04-21T19:00:00+02:00 – 2023-04-21T20:00:00+02:00

Frédéric Iovino