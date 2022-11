Coëstre en concert Le Grand Bleu Lille Catégories d’évènement: Lille

Coëstre en concert Le Grand Bleu, 25 novembre 2022, Lille. Coëstre en concert Vendredi 25 novembre, 19h00 Le Grand Bleu

Entrée gratuite

Chansons du quartier Bois-Blancs Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy 59000 LILLE Bois-Blancs Lille 59000 Nord Hauts-de-France Métro Bois-Blancs / Bus 18 [{« link »: « https://www.facebook.com/Coestre »}]

03.20.09.88.44 http://www.legrandbleu.com Voilà maintenant 3 ans que Coëstre arpente les rues de Bois-Blancs à la rencontre des habitants.

Ensemble ils échangent sur la vie du quartier, son histoire, son quotidien, son avenir…

De ces rencontres sont nés des chansons, de tout styles, à l’image des habitants du quartier.

On y retrouvera de la chanson française, du spam, du rap, de la musique créole, du reggae,… Venez découvrir ces chansons vendredi 25 novembre à 19h au Grand Bleu (Petite Salle) avec en invités : Cécile Cactus Cognet, Zeuzeloo et Sarah Lecarpentier ! Théâtre le Grand Bleu : 36 avenue Marx Dormoy.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:00:00+01:00

2022-11-25T21:00:00+01:00 Boris Dymny

