Candide qu’allons nous devenir ? Le Grand Bleu Lille, 16 mai 2019, Lille.

Candide qu’allons nous devenir ? 16 et 18 mai 2019 Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Superbe matière à théâtre pour Alexis Armengol que cette fable aussi piquante que burlesque de Voltaire : Candide ou l’optimisme. Un texte d’une remarquable liberté de ton, fabuleux de malice et de fantaisie, que la compagnie tourangelle donne à entendre fidèlement tout en mettant en lumière ses échos étonnamment contemporains. Suivons le cheminement idéologique et philosophique de ce personnage naïf dans un monde absurde et obscurantiste. Où l’humour et les mots triomphent finalement de l’intolérance et des atrocités, et où la liberté de l’homme est alors revendiquée avec jubilation.

Sur le plateau, un musicien multi-instrumentiste dialogue avec un comédien qui interprète la ronde de personnages imaginés par Voltaire. Mise en scène intimiste, relevée par un déroulé de dessins et d’illustrations projetés. Une invitation au voyage dans les pas de Candide, à découvrir sous deux formes, au Grand Bleu et en itinérance.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-16T19:00:00+02:00 – 2019-05-16T20:30:00+02:00

2019-05-18T18:00:00+02:00 – 2019-05-18T19:30:00+02:00

Florian Jarrigeon