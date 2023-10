Muances Le Grand Bleu Lille, 14 mai 2019, Lille.

Muances Mardi 14 mai 2019, 20h00 Le Grand Bleu De 5 à 13 euros la place.

Depuis la création de sa compagnie, E.V.E.R, chaque spectacle de Camille Rocailleux est un vertige musical. Une performance hybride, qui mêle les langages, les corps et les voix, le son, la vidéo dans une fusion totale, et invente une nouvelle façon d’entrer en résonance avec l’actualité du monde. Le poème symphonique 2.0 d’aujourd’hui s’inscrit dans ce sillage. Alors que nous sommes happés par l’ère du tout internet, saturés d’écrans, soumis à un prêt-à-penser désespérant, ce spectacle résonne comme un état des lieux de notre humanité en pleine mutation.

En même temps, il livre un instantané des petits actes qui nous libèrent et donne la parole à ces initiatives anonymes qui changent le monde. Sur scène, trois multi-instrumentistes et percussionnistes se croisent, s’affrontent, se rejoignent, à l’unisson d’une savante partition vidéo. Un concert augmenté dont la richesse d’écriture et le métissage font écho aux désordres qui nous bousculent, aux pertes de repère, mais ouvre aussi la porte à une certaine forme de résistance.

Avec le soutien de l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine.

Muances a reçu le Prix du Jury Professionnel au festival Momix 2019.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=4fa06248-396f-4d68-b3c8-da920d5ece5b [{« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.legrandbleu.com »}]

2019-05-14T20:00:00+02:00 – 2019-05-14T21:30:00+02:00

