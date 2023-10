Close to me Le Grand Bleu Lille, 5 mai 2019, Lille.

Comment, dans nos sociétés contemporaines, vit-on les uns avec les autres ? De quoi parle-t-on quand on parle de « vivre ensemble » ? Guy Alloucherie et les artistes de la compagnie HVDZ abordent le sujet à travers le prisme de la jeunesse. Ils l’invitent, par le geste artistique, à repenser, réinventer cette question qui revient comme un leitmotiv dans les médias ou les institutions et qui souvent tourne en rond. D’où ce spectacle participatif qui, à l’heure des #balancetonporc, de la tragédie des migrants, des attentats, se fait l’écho des interrogations, des espoirs, des utopies des ados. Quel regard portent-ils sur la société ? Et de quelle société rêvent-ils ?

Une trentaine de jeunes des Hauts-de-France prennent les manettes du spectacle et font entendre leur parole en s’appuyant sur les outils de l’art, jonglant entre différents médias et disciplines artistiques. Des jeunes venus de trois territoires différents (de l’Oise, du Bassin Minier et de la Métropole lilloise), avec des histoires et des parcours différents. Leurs mots, leur savoir-faire, leur savoir-être, mis en espace, en images et en mouvements.

Un projet participatif porté par Le Grand Bleu à Lille en collaboration avec l’Espace Jean Legendre de Compiègne et Culture Commune à Loos-en-Gohelle. Avec le soutien de la Région Hauts-de-France.

