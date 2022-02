Le grand bleu Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Le grand bleu Caen, 14 mai 2022, Caen. Le grand bleu Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon

Caen Calvados Pour célébrer les 30 ans du film, découvrez un ciné-concert exceptionnel au Zénith de Caen.

Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Pour célébrer les 30 ans du film, découvrez un ciné-concert exceptionnel au Zénith de Caen. Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique… http://www.zenith-caen.fr/ Pour célébrer les 30 ans du film, découvrez un ciné-concert exceptionnel au Zénith de Caen.

Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

dernière mise à jour : 2022-01-05 par OT Caen la Mer

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Ville Caen lieuville Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Le grand bleu Caen 2022-05-14 was last modified: by Le grand bleu Caen Caen 14 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados