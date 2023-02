LE GRAND BAZAR Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Le Grand Bazar se déroule du 10 au 13 mai 2023 au centre-ville de Montpellier.

Cette braderie géante organisée par la CCI Hérault et la Ville de Montpellier rassemble les commerçants du centre-ville et des faubourgs. Dénicher les bonnes affaires pour les uns, déstocker pour les autres. Ce rendez-vous permet, deux fois par an, de flâner à la recherche de la perle rare, de faire de bonnes affaires, d’aller à la rencontre des commerçants et artisans du centre-ville et d’insuffler une énergie vitalisante dans les rues et ruelles de Montpellier. DES FACILITES DE TRANSPORT ET STATIONNEMENT Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au centre-ville en toute sérénité, l’opération « Chèques Parking » est mise en place, auprès des commerçants et artisans, arborant le macaron. Via cette dernière, les commerçants concernés pourront faire bénéficier leurs clients de tarifs réduits de stationnement. L’opération « Chèque-parking » concerne 11 parkings publics : Arceaux, Arc de Triomphe, Comédie, Corum, Europa, Foch Préfecture, Gambetta, Nombre d’Or, Pitot, Polygone, Triangle. D’une valeur de 1 €, le chèque parking est remis à chaque client, sur demande, lors du paiement des achats. Il est possible de cumuler jusqu’à 3 chèques par stationnement à déduire de la somme à régler. Le Grand Bazar se déroule du 10 au 13 mai 2023 au centre-ville de Montpellier.

