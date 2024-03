LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS Montpellier, mercredi 24 avril 2024.

LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS Montpellier Hérault

Le Grand Bazar se déroule du 24 au 27 avril au centre-ville de Montpellier.

Cette braderie géante organisée par la CCI Hérault et la Ville de Montpellier rassemble les commerçants du centre-ville et des faubourgs.

Le Grand Bazar de Printemps 2024 se déroule du 24 au 27 avril au centre-ville de Montpellier.

Cette braderie géante organisée par la CCI Hérault et la Ville de Montpellier rassemble les commerçants du centre-ville et des faubourgs.

Dénicher les bonnes affaires pour les uns, déstocker pour les autres.

Ce rendez-vous permet, deux fois par an, de flâner à la recherche de la perle rare, de faire de bonnes affaires, d’aller à la rencontre des commerçants et artisans du centre-ville et d’insuffler une énergie vitalisante dans les rues et ruelles de Montpellier.

Privilégiez les transports en commun !

Depuis le 21 décembre 2023, les transports en commun sont gratuits pour tous les habitants de la métropole. Pour en profiter, demandez votre Pass gratuité !

Un véritable coup de pouce pour faciliter l’accès au centre-ville et conforter l’attractivité des commerces.

Vide grenier dimanche 28 avril 2024

Un grand vide grenier s’installera dimanche 28 avril pour prolonger flânerie et bonnes affaires. Plus d’informations à venir.

Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au centre-ville en toute sérénité, le Chèque Parking permet aux commerçants et artisans arborant le macaron de faire bénéficier de 2h de stationnement gratuit à leurs clients.

Le Chèque parking concerne les parkings suivants Arc de Triomphe, Comédie, Corum, Europa, Foch Préfecture, Gambetta, Nombre d’Or, Pitot, Polygone, Triangle.

D’une valeur de 1€, le Chèque parking est remis à chaque client, sur demande, lors du paiement des achats. Il est possible de cumuler jusqu’à 3 chèques par stationnement à déduire de la somme à régler. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-27

centre-ville et faubourgs

Montpellier 34000 Hérault Occitanie e.lacroix@montpellier.cci.fr

L’événement LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS Montpellier a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MONTPELLIER