LE GRAND BAZAR DE BEZIERS Béziers, 1 avril 2022, Béziers.

LE GRAND BAZAR DE BEZIERS Béziers

2022-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault

Le Grand Bazar de Béziers est de retour!

Braderie des commerçants du centre-ville et animations musicales, plus de détails à venir…

Plus de détails bientôt…

Entrée libre

Le Grand Bazar de Béziers est de retour! Braderie des commerçants du centre-ville, animations musicales… Entrée libre.

bezierscommerce@ville-beziers.fr +33 4 67 36 71 04

Le Grand Bazar de Béziers est de retour!

Braderie des commerçants du centre-ville et animations musicales, plus de détails à venir…

Plus de détails bientôt…

Entrée libre

ville de béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-08 par