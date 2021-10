Paris Kilomètre25 île de France, Paris Le grand bazar d’Aphone au Kilomètre25 Kilomètre25 Paris Catégories d’évènement: île de France

Le temps d’une journée, Aphone investit le Kilomètre 25 pour une fête pas comme les autres. L’occasion de réunir tous les artistes, créateurs et créatrices, artisans et passionnés en tout genre qui font la fierté de notre association. Un bouquet final chamarré pour vous transporter et quitter le Kilomètre 25 avec panache ! Demandez le programme ! Marché de créateurs ____________________________ Aphone – Sérigraphie textile et papier Face A – Disquaire de mode Kanten – Mode øgender ️ Les Cabas de la Grande – Sacs en tissus vintage revalorisés Lucas Zito – Lampes design industriel Louis Zieglé – Bande dessinée ️ Lise Rougé Raoult – Illustrations MA/RE Paris – Chemises Mathilde Mourrier – Céramique et gravures M3L4N1N3 B4Z4R – Friperie ♻️ Revibe – Marketplace de mode upcyclée ✏️ Violaine de Cazenove – Dessinatrice Marché de vinyles ____________________________ Aphone Broc Recordz Fred Custaard Jazzystick Spirits Exposition photo ____________________________ DJ Sets ____________________________ Animations et performances ____________________________ Initiation à la broderie par Atelier Flow Creative : https://www.facebook.com/events/377140637389730/ Live Painting par Casey Art Sans oublier nos ami.e.s des boutiques résidentes du Kilomètre 25 ! ____________________________ Atelier Flow Créative – slow fashion Demain rétro – Vintage Cocooning by Ruth & Rachel – Soins et détente Exquise – Harnais et bijoux de corps Summer Love Tattoo Club – Flashs tattoo & hand poke Inès M. – Prêt-à-porter féminin Jenah – Friperie, prêt-à-porter Sous la Voûte Étoilée – Massages, soins, tarot L’Upcyclette – Supérette de l’upcycling INFOS PRATIQUES ____________________________ Entrée libre sur présentation du pass sanitaire. Food court Bar par KM25 ____________________________ En journée, les mineurs sont autorisés à venir accompagnés d’un·e tuteur·ice légal·e. ____________________________ Accès. 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris T(3B) Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig Ⓜ️ 5 Porte de Pantin ou Hoche Ⓜ️ 7 Porte de la Villette RER E Gare de Pantin Station Vélib Ella Fitzgerald __________________________ FB : www.fb.com/Kilometre25 IG : instagram.com/kilometre25_paris TW : twitter.com/kilometre25 www.kilometre25.fr Concerts -> Électronique Kilomètre25 12/A Rue Ella Fitzgerald, 75019 Paris Paris 75019

