Le Grand Barrouf + L’ombre de la bête Bourges, 17 juin 2022, Bourges.

Le Grand Barrouf + L’ombre de la bête Bourges

2022-06-17 21:00:00 – 2022-06-17

Bourges Cher

13 EUR 13 Créé en 2009 par Grégory Jolivet à la vielle électro-acoustique et Julien Padovani aux claviers, le Grand Barouf propose une vision très électrique des musiques traditionnelles, s’approchant du rock progressif, mais également très dépouillé dans le son acoustique de chaque instrument. La répétition, les mises en boucles, la transe sont la colonne vertébrale de ce duo original et précurseur. Dès le début, cette formation est envisagée comme un projet extensible aux envies de chacun.

Avec L’Ombre de la Bête, François Robin et Mathias Delplanque aux machines proposent un concert immersif s’appuyant sur l’expérimentation électroacoustique autour des sons organiques de la veuze et l’appropriation libre de l’ambiance musicale du jeu vidéo culte Shadow of the beast.

De la musique traditionnelle d’aujourd’hui, de la cornemuse puissante, une pointe d’électro et vous obtenez une belle ronde ! Concerts joyeux et dansants en perspective.

Antre Peaux

Bourges

