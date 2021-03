Arzano Arzano Arzano, Finistère LE GRAND BARATIN : Le Festival des Arts du Conte et de la Parole du Pays de Quimperlé Arzano Catégories d’évènement: Arzano

Finistère

LE GRAND BARATIN : Le Festival des Arts du Conte et de la Parole du Pays de Quimperlé, 19 mai 2021-19 mai 2021, Arzano.
2021-05-19 18:00:00 – 2021-05-23 23:00:00
Centre socio-culturel Louis YHUEL
Arzano Finistère

Arzano Finistère Une invitation à partager une aventure hors du commun avec des artistes pro exigeants ; surtout des conteuses, mais aussi des conteurs et d’autres artistes inclassables qui souvent, ont une pratique singulière parfois hors normes. À leur manière, ces gens de parole vous embarqueront dans leurs imaginaires, partageront leurs univers.

Ces artistes singuliers vous feront rêver, rire ou pleurer, vous raconteront la vie, le monde, les humains, la nature avec poésie, murmureront des mots doux, des mots brûlants, des mots d’amour, des mots chantants. Ça s’adresse principalement aux adultes, mais on a quand même pensé aux plus jeunes le dimanche après-midi. Vous n’aurez qu’à venir, avec votre sourire ! Mais ça se passera où, me direz-vous ?

À Arzano, pardi ! Sous chapiteau de manège, en extérieur, en intérieur et dans la bonne humeur. On pourra apporter son manger pour un repas partagé ou profiter des repas proposés et de la buvette (si les directives sanitaires ne l’interdisent pas). Et qui seront les drôles d’oiseaux de passage ?

Bernadette BIDAUDE avec son Diptyque Les temps qui courent , Frédérique SOULARD avec sa balade urbaine Belles de Bitume, Fanie KNOERLÉ avec sa balade Dame Nature, Blanche LE LIEPVRE avec Les Contes de La Lampe Torche, Emile Didier NANA et son musicien Drissa EMBELE ou Marcel BALBONE avec Les Zumanitaires associés, Michel CORRIGNAN avec son récit de vie Il est fort ton café. Mais qui concocte Le GRAND BARATIN ?

C’est l’association 10QT, avec de nombreuses personnes qui se démènent pour organiser ce festival, le concours de la Cie Art’Traction et le soutien de Quimperlé Communauté.

Arzano, Finistère