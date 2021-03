Arzano Arzano 29300, Arzano LE GRAND BARATIN : Il est Fort ton Café Arzano Catégories d’évènement: 29300

Arzano

LE GRAND BARATIN : Il est Fort ton Café, 23 mai 2021-23 mai 2021, Arzano. LE GRAND BARATIN : Il est Fort ton Café 2021-05-23 17:00:00 – 2021-05-23 19:15:00 Rue de Keralve Centre socio-culturel Louis Yhuel

Arzano 29300 Arzano Michel Corignan : IL EST FORT TON CAFÉ

Spectacle adulte dès 12 ans Remungol ! Petit village du centre Bretagne au milieu du vingtième siècle, quelques années après la guerre. Campagne silencieuse, l’électricité n’est pas encore arrivée, les voitures et les tracteurs sont rares et en quelques années tout va basculer, le monde va changer. Le conteur part à la recherche de ses souvenirs d’enfance, peuplés de scènes de la vie de là-bas. Il redonne vie à tous les personnages qu’il a côtoyés : la ravaudeuse, le pochtour ou clochard, l’épicière, Monsieur le Comte… Ces souvenirs, récits entendus, passés au filtre, transformés dans l’arôme de la vapeur de café, viennent nous dire qu’hier peut ressembler à aujourd’hui ou à demain. Plusieurs fois, j’ai voulu les laisser sur le bord du chemin ; ils m’attendent toujours au tournant suivant. C’est qu’ils ont quelque chose à dire : aujourd’hui je suis prêt à vous les raconter. Donatienne a quitté son village, ses enfants, poussée par la misère, le désir de vivre mieux. Elle va se « placer » comme nourrice à Paris. A partir de ces récits de vie du début du 20e siècle, j’ai voulu connaître, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui ont laissé leur petit coin de Bretagne pour être nourrices à Paris, bonnes à tout-faire, terrassiers dans le métropolitain, chiffonniers… Souvent, ils ont quitté une vie de misère pour un sort guère plus enviable… De l’histoire ancienne donc !? legrandbaratin@free.fr +33 6 79 99 80 23 Michel Corignan : IL EST FORT TON CAFÉ

Détails Catégories d’évènement: 29300, Arzano Autres Lieu Arzano Adresse Rue de Keralve Centre socio-culturel Louis Yhuel Ville Arzano