Arzano Finistère Fanie Knoerlé : DAME NATURE

Cie Les embobineuses

Balade contée, public familial dès 5 ans Parce que la nature s’adapte toujours, Je sillonne les chemins pour raconter des histoires inspirées d’une nature changeante. Il m’arrive fréquemment de m’arrêter pour parler de l’écosystème, de la chaîne alimentaire ou encore des essences d’arbres et des plantes. Apprendre à faire de la musique verte, avec les végétaux trouvés pendant la balade. C’est une promenade instructive qui ne laissera pas les passants repartir sans quelques découvertes. Fanie Knoerlé : DAME NATURE

