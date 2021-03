LE GRAND BARATIN : Déambulation contée urbaine participative BELLES de BITUME, 23 mai 2021-23 mai 2021, Arzano.

LE GRAND BARATIN : Déambulation contée urbaine participative BELLES de BITUME 2021-05-23 10:00:00 – 2021-05-23 12:00:00 Rue de Keralve Centre socio-culturel Louis Yhuel

Arzano Finistère Arzano

Frédérique Soulard: BELLES DE BITUME

Spectacle adultes-famille

Déambulation contée participative tout public alliant culture et nature.

Une création moderne au sein de laquelle se mélangent les arts : contes, chant, street art et poésie des noms populaires donnés aux plantes.

Le public initié aux mystères du vivant et participant à une leçon de botanique atypique, est invité à inscrire sur le sol le nom des « herbes folles ».

GRAFF DE RUE, CONTES & LEÇONS DE BOTANIQUE MIMÉE.

Belles de Bitume identifie le naturel qui reprend ses droits dans le paysage urbain. La rue, devenue terrain d’expérimentation est le support d’une réflexion contemporaine.

Les contes autour de la naissance des fleurs et de la mythologie des arbres colorent d’imaginaire cette déambulation autour de « La BELLE », décor mobile, qui libère livres, tisanes, peintures. Frédérique, fait vivre l’esprit des plantes, les donne à vivre, les donne à lire. Elle mime les familles des plantes. Le public, comme à l’école, participe à la leçon de botanique.

Le public est invité à inscrire le nom des plantes sur le trottoir : c’est du graff de rue, acte rebelle mais aussi informatif, pacifique et poétique.

Ce concept a fait tour du monde par un buz sur les réseaux sociaux et dans la presse.

La trace du nom écrit au sol qui demeure quelques mois enracine nos pas dans notre quotidien et nous rappelle notre lien à la terre. Cet acte favorise le lien social par des échanges. Face au défi qu’est la protection de la planète, la sensibilisation à la biodiversité ainsi que l’attention aux « autres » qui nous entourent, nous concernent tous.

legrandbaratin@free.fr +33 6 79 99 80 23

Frédérique Soulard: BELLES DE BITUME

Spectacle adultes-famille

Déambulation contée participative tout public alliant culture et nature.

Une création moderne au sein de laquelle se mélangent les arts : contes, chant, street art et poésie des noms populaires donnés aux plantes.

Le public initié aux mystères du vivant et participant à une leçon de botanique atypique, est invité à inscrire sur le sol le nom des « herbes folles ».

GRAFF DE RUE, CONTES & LEÇONS DE BOTANIQUE MIMÉE.

Belles de Bitume identifie le naturel qui reprend ses droits dans le paysage urbain. La rue, devenue terrain d’expérimentation est le support d’une réflexion contemporaine.

Les contes autour de la naissance des fleurs et de la mythologie des arbres colorent d’imaginaire cette déambulation autour de « La BELLE », décor mobile, qui libère livres, tisanes, peintures. Frédérique, fait vivre l’esprit des plantes, les donne à vivre, les donne à lire. Elle mime les familles des plantes. Le public, comme à l’école, participe à la leçon de botanique.

Le public est invité à inscrire le nom des plantes sur le trottoir : c’est du graff de rue, acte rebelle mais aussi informatif, pacifique et poétique.

Ce concept a fait tour du monde par un buz sur les réseaux sociaux et dans la presse.

La trace du nom écrit au sol qui demeure quelques mois enracine nos pas dans notre quotidien et nous rappelle notre lien à la terre. Cet acte favorise le lien social par des échanges. Face au défi qu’est la protection de la planète, la sensibilisation à la biodiversité ainsi que l’attention aux « autres » qui nous entourent, nous concernent tous.