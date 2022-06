Le Grand Banquet, 25 juin 2022, .

Le Grand Banquet



2022-06-25 – 2022-06-25

EUR Venez partager l’un des plats proposés par des restaurateurs strasbourgeois sur l’une des longues tablées éphémères !

A l’occasion de l’Année de la Gastronomie, l’Alsace propose un événement festif et convivial à Strasbourg, Place Kléber : une grande tablée en plein air, une journée gourmande où l’on déguste l’art du bien vivre et du bien manger dans un espace urbain où déjeuner à table est insolite !

En Alsace, la gastronomie est une tradition bien ancrée : plats emblématiques, établissements nombreux et variés, on se régale du champ à l’assiette et de l’apéritif au digestif. Les restaurateurs, la Ville de Strasbourg, la Collectivité européenne d’Alsace et Alsace Destination Tourisme proposent un moment de partage et d’émotion autour du patrimoine gastronomique alsacien le samedi 25 juin 2022, en présence de Guillaume GOMEZ, Parrain de l’opération et Ambassadeur de la Gastronomie Française.

Venez découvrir ou re-découvrir les mets de qualité et du terroir, en intégrant les produits des marques alsaciennes ainsi que les bières et les vins d’Alsace sur 150 mètres de banquet sur 2 lignes de 75 mètres de tables décorées Place Kléber.

Une dizaine, de restaurateurs strasbourgeois cuisinerons et vous serviront sur place, accompagnés par les Brasseurs d’Alsace. Ils vous serviront des plats à 10 € assortis d’autres propositions basées sur l’offre et la diversité de la cuisine en Alsace.

• Sans réservation et dans la limite des places disponibles,

• Tout au long de la journée entre 11h et 17h,

• Restaurants annoncés : Le Tigre (Tartes flambées), Bottega Renzini (charcuterie italienne), Iberica (Paella), Le Meteor (Tartes flambées), Le Purgatoire (Tapas du marché), Yume sushi (sushis), Pfifferbriader (salades alsaciennes).

Venez partager l’un des plats proposés par des restaurateurs strasbourgeois sur l’une des longues tablées éphémères !

A l’occasion de l’Année de la Gastronomie, l’Alsace propose un événement festif et convivial à Strasbourg, Place Kléber : une grande tablée en plein air, une journée gourmande où l’on déguste l’art du bien vivre et du bien manger dans un espace urbain où déjeuner à table est insolite !

En Alsace, la gastronomie est une tradition bien ancrée : plats emblématiques, établissements nombreux et variés, on se régale du champ à l’assiette et de l’apéritif au digestif. Les restaurateurs, la Ville de Strasbourg, la Collectivité européenne d’Alsace et Alsace Destination Tourisme proposent un moment de partage et d’émotion autour du patrimoine gastronomique alsacien le samedi 25 juin 2022, en présence de Guillaume GOMEZ, Parrain de l’opération et Ambassadeur de la Gastronomie Française.

Venez découvrir ou re-découvrir les mets de qualité et du terroir, en intégrant les produits des marques alsaciennes ainsi que les bières et les vins d’Alsace sur 150 mètres de banquet sur 2 lignes de 75 mètres de tables décorées Place Kléber.

Une dizaine, de restaurateurs strasbourgeois cuisinerons et vous serviront sur place, accompagnés par les Brasseurs d’Alsace. Ils vous serviront des plats à 10 € assortis d’autres propositions basées sur l’offre et la diversité de la cuisine en Alsace.

• Sans réservation et dans la limite des places disponibles,

• Tout au long de la journée entre 11h et 17h,

• Restaurants annoncés : Le Tigre (Tartes flambées), Bottega Renzini (charcuterie italienne), Iberica (Paella), Le Meteor (Tartes flambées), Le Purgatoire (Tapas du marché), Yume sushi (sushis), Pfifferbriader (salades alsaciennes).

dernière mise à jour : 2022-06-17 par