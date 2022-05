Le grand bancal : Spectacle Cabaret par Le Petit Théâtre de Pain, 10 mai 2022, .

Le grand bancal : Spectacle Cabaret par Le Petit Théâtre de Pain

2022-05-10 – 2022-05-10

Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo trouvent un album photo superbement décoré, consacré à l’existence d’une femme, de sa naissance en 1933 en Allemagne jusqu’à son mariage.

Qui est cette personne prénommée Christa ? Quelle est son histoire ? Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils aussitôt liés intimement à l’album ? Des réminiscences et des coïncidences jalonnent ce voyage initiatique à travers la mémoire. Sur scène, Benoît Faivre et Tommy Laszlo organisent en direct les matériaux de leur enquête : films, cartes, textes, photographies, dessins, installations et témoignages se font ainsi écho et nous embarquent dans un intrigant théâtre d’objets documentaire…

