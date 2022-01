Le Grand Bancal du petit théâtre de pain Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Le Grand Bancal du petit théâtre de pain Ciboure, 3 mars 2022, Ciboure. Le Grand Bancal du petit théâtre de pain Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure

2022-03-03 20:00:00 – 2022-03-03 Espace polyvalent Chemin des Barthes

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure EUR 5 10 +33 6 20 38 51 67 Mairie

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Espace polyvalent Chemin des Barthes Ville Ciboure lieuville Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure

Ciboure Ciboure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/