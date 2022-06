Le Grand Bancal Arudy, 8 juillet 2022, Arudy.

Le Grand Bancal Arudy

2022-07-08 – 2022-07-08

Arudy 64260

EUR 0 0 Le Grand Bancal est un cabaret tout public et

tout terrain, un grand bol d’air pour méninges.

Il nous trimbale en chansons et mouvements,

d’une histoire à une autre. L’émotion butine du

sensible au rire et nos parts d’ombre se jouent

de notre goût pour la lumière.

Du son, des mots, des trognes, des bribes, les

unes chassant les autres modelant ainsi une

balade poétique au pays de “ce qui nous lie”.

Composé d’une multitude de propositions, de

numéros musicaux, multilingues et dansés. Ce

spectacle festif et chaleureux vous contaminera

et vous emportera !

Animation labellisée Eté Ossalois

+33 5 59 05 77 11

CCVO

Arudy

dernière mise à jour : 2022-06-03 par