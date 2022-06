Le Grand Balèti, 3 juillet 2022, .

Le Grand Balèti

2022-07-03 18:30:00 – 2022-07-03

7 10 La Cité à ciel ouvert !



Fait pour ceux qui ont envie de retrouver des mélodies populaires, qu’elles proviennent des Balkans, d’Occitanie ou du centre de la France. Près d’une quinzaine de musiciens forment le Grand Balèti, le big band d’Eric Montbel, pour ce revival joyeux consacré aux musiques occitanes et du centre France.



Le Grand Balèti :

Eric Montbel, direction et cornemuses / Christine Volpi, claviers / Julian Maggengo, basse / Lucas Di Mercurio, guitare / Agathe de Pracontal, flûte / Alice Alessandri, Noémie Hery, Pascale de Pracontale et Virginie Prieto, violon / Katja Wesselmann et Mathilde Catoire, clarinette / Gaetan Colloc, cajon et galoubet / Didier Chevalaz, accordéon / Quentin Allegranza, Nuria Grana et Yvons Bayer, cornemuse / Elsa Montbel, chant

