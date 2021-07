Le Grand balais de San Luis – Mexico Ravenel, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Ravenel.

Ravenel Oise Ravenel

0 Avec la Compagnia Guadalupe Omexochtitl et les Mariachi Los Arrieros (spectacle de dans folklorique et musical). 40 danseurs et 200 costumes pour un spectacle d’ 1h30 sans entracte. Masque obligatoire durant le spectacle.

+33 6 79 70 45 75

Compañía de Danza Guadalupe Omexochitl

