Dans le cadre du Festival Hop on Mars, le collectif de danseurs.ses de Lindy hop et Charleston marseillais invite l'un des groupes de musique swing les plus reconnus de la scène internationale : les Carolina Reapers !

Quand les Carolina Reapers montent sur scène, on sait que ce sera un swing irrésistible, une énergie débordante, et la certitude de les voir mettre le feu aux pistes comme ils le font partout en Europe et ailleurs ! Leur répertoire allie des arrangements de l’Ère Swing et de l’improvisation sur les plus grands standards de l’époque.



Et la danse swing, c’est quoi ?

Ce sont des danses afro-américaines nées à Harlem lors de la ségrégation.

Le Lindy hop et le Charleston seront mis à l’honneur par The Swing Call Spirit avec des démos hypnotisantes de danseurs.ses tout droit venu.e.s des quatre coins d’Europe !



Au programme de la soirée du Grand Bal Swing :

– un atelier musicalité

– un concert live

– des démos de danse

– un after avec un DJ Swing & Soul



Les Carolina Reapers Swing

Une équipe de solistes doués et créatifs, soutenus par une section rythmique “pur swing” : le trompettiste Sylvain Avazeri, le tromboniste Sami Khalfoune, le saxophoniste Mickaël Pernet, le pianiste Joseph Vu Van, le guitariste et chanteur Charles Huck, le batteur Arthur Defrain, et Fernando Morrison, contrebassiste et leader du groupe.

Des performances surprenantes, pleines de spontanéité, où des personnalités pétillantes, des solos inventifs, des riffs hypnotiques, et des voix charmantes se chargent de rendre chaque show de Carolina Reapers Swing unique et plein de vie.



Les musiciens :

Sylvain Avazeri, trompette / Sami Khalfoune, trombone / Mickaël Pernet, saxophone / Joseph Vu Van, piano / Charles Huck, guitare et chant / Arthur Defrain, batteur / Fernando Morrison, contrebassiste et leader



Les danseurs.ses :

Ari & Simon (Madrid) / Fernando & Leticia (Montpellier) / The Swing Call & The Gang (Marseille)

The Swing Call Spirit vous embarque pour Le Grand Bal Swing, joyeux, fédérateur et festif avec l’un des groupes de swing les plus fous : les Carolina Reapers !

