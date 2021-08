Paris La Bellevilloise île de France, Paris LE GRAND BAL SWING : LITTLE FATS La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

LE GRAND BAL SWING : LITTLE FATS La Bellevilloise, 15 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 15 août 2021

Le Grand Bal Swing à La Bellevilloise dimanche 15 août 2021. Un été SWING tous les dimanches de la saison avec La Bellevilloise et Brotherswing ! 5€ = un concert live swing, une initiation de danse et un grand Bal Swing Alors High five! Et ce dimanche 15 août on reçoit : ⭐️⭐️ JB Little Fats ⭐️⭐️ Pass sanitaire nécessaire pour accéder à la soirée : – schéma vaccinal complet -résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures – résultat d’un test positif attestant du rétablissement du Covid-19 de moins de 6 mois et de plus de 11 jours • Pas d’obligation de port du masque compte tenu du pass sanitaire Spectacles -> Danse La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Spectacles -> Danse

