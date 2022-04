LE GRAND BAL RAÏ Viols-en-Laval, 17 juin 2022, Viols-en-Laval.

LE GRAND BAL RAÏ Viols-en-Laval

2022-06-17 – 2022-06-17

Viols-en-Laval 34380 Viols-en-Laval

Créé à l’occasion du Festival Arabesques 2020, ce bal revisite les standards du genre à la façon d’un “tribute to Raï”. Il est porté par la nouvelle garde des musiques fusion du Maghreb en France.

Né des traditions musicales populaires algériennes, le raï est un style musical qui s’est propagé et enrichi au gré de mélanges et de modernisations.

Signifiant “opinion”, le raï transmet des messages forts, libérés des tabous : des chansons souvent crues, porteuses d’une sincérité et d’une émotion sans pareille. Le raï est sorti des frontières du Maghreb il y a 20 ans dans une salve de tubes planétaires. Aujourd’hui, la musique de Cheb Khaled et Cheikha Rimitti, Cheb Mami ou Rachid Taha revient sur le devant de la scène. Le Grand Bal Raï, dernière création Arabesques, déborde d’une énergie communicative et dansante et s’applique à redonner au raï ses lettres de noblesse.

Laissez-vous emporter par le pouvoir fédérateur et la fièvre dansante dont le raï et ses nouveaux interprètes sont porteurs…

Distribution

Adil Smaali : chant, guembri

Stéphane Puech : claviers, machine, chœurs

Rabie Houti : violon, mandole, chœurs

Pedro Coudsi : batterie

Samuel Wornom : percussions

Guilhem Chapeau-Centurion : basse, tablas, chœurs

Tout public

Durée : 1 h 30

Entrée libre

Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la commune de Viols-en-Laval.

Créé à l’occasion du Festival Arabesques 2020, ce bal revisite les standards du genre à la façon d’un “tribute to Raï”. Il est porté par la nouvelle garde des musiques fusion du Maghreb en France.

Né des traditions musicales populaires algériennes, le raï est un style musical qui s’est propagé et enrichi au gré de mélanges et de modernisations.

+33 4 67 55 71 45

Créé à l’occasion du Festival Arabesques 2020, ce bal revisite les standards du genre à la façon d’un “tribute to Raï”. Il est porté par la nouvelle garde des musiques fusion du Maghreb en France.

Né des traditions musicales populaires algériennes, le raï est un style musical qui s’est propagé et enrichi au gré de mélanges et de modernisations.

Signifiant “opinion”, le raï transmet des messages forts, libérés des tabous : des chansons souvent crues, porteuses d’une sincérité et d’une émotion sans pareille. Le raï est sorti des frontières du Maghreb il y a 20 ans dans une salve de tubes planétaires. Aujourd’hui, la musique de Cheb Khaled et Cheikha Rimitti, Cheb Mami ou Rachid Taha revient sur le devant de la scène. Le Grand Bal Raï, dernière création Arabesques, déborde d’une énergie communicative et dansante et s’applique à redonner au raï ses lettres de noblesse.

Laissez-vous emporter par le pouvoir fédérateur et la fièvre dansante dont le raï et ses nouveaux interprètes sont porteurs…

Distribution

Adil Smaali : chant, guembri

Stéphane Puech : claviers, machine, chœurs

Rabie Houti : violon, mandole, chœurs

Pedro Coudsi : batterie

Samuel Wornom : percussions

Guilhem Chapeau-Centurion : basse, tablas, chœurs

Tout public

Durée : 1 h 30

Entrée libre

Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la commune de Viols-en-Laval.

Viols-en-Laval

dernière mise à jour : 2022-03-29 par