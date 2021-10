LE GRAND BAL RAÏ + 93 SUPER RAï BAND • La Maison du Peuple La Maison du Peuple, 22 octobre 2021, Pierrefitte-sur-Seine.

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021

AU PROGRAMME !

⭐ LE GRAND BAL RAÏ [ Bal raï ]

Signifiant « opinion », le raï transmet des messages forts, libérés des tabous : des chansons souvent crues, porteuses d’une sincérité et d’une émotion sans pareille. Le raï est sorti des frontières du Maghreb il y a 20 ans et aujourd’hui, la musique de Cheb Khaled et Cheikha Rimitti, Cheb Mami ou Rachid Taha revient sur le devant de la scène.

Le Grand Bal Raï déborde d’une énergie communicative et dansante et s’applique à redonner au raï ses lettres de noblesse. Proposé par la nouvelle garde des musiques fusion du Maghreb en France, il revisite les grands standards du genre à la façon d’un « tribute to Raï ».

Avec :

Adil Smaali : chant et guitares Stéphane Puech : claviers

Rabie Houti : violon

Pedro Coudsi : batterie

Melaine Cogez : percussions Guilhem Centurion : basse

INFOS PRATIQUES

La Maison du Peuple

12 Boulevard Pasteur, Pierrefitte-sur-Seine

▹www.villesdesmusiquesdumonde.com

Contact :La Maison du Peuple 0149400720

Date complète :

