du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à Orangerie du Château de Versailles

LE GRAND BAL MASQUÉ DU CHÂTEAU DE VERSAILLES, est reporté au samedi 18 juin 2022 (évènement initialement prévu samedi 20 juin 2020 et déjà reporté au samedi 19 juin 2021). Hakim Ghorab reste directeur artistique et chorégraphe de cette prochaine édition. Tous les détenteurs de billets pour cet événement vont recevoir par email le détail des modalités de report ou de remboursement. Les billets du samedi 20 juin 2020 et du samedi 19 juin 2021 sont valables pour la nouvelle date. Vous pourrez vous présenter directement à l’entrée de l’événement avec votre billet d’origine. C’est le code-barres, unique et scanné à l’entrée, qui fera foi. 10E ANNIVERSAIRE Versailles résonne encore des fêtes royales qui animèrent la cour en son temps. Depuis sa première édition en 2011, le Grand Bal Masqué du Château de Versailles célèbre ces nuits fantasques et raffinées à travers une soirée devenue incontournable. L’Orangerie du Château de Versailles et son jardin vous accueillent pour une …

Entrée Simple:98€ à 108€ Billet VIP:183€ à 198€ Billet Extravagant:350€ Billet Fantastique:460€ BILLET VIP : Accès à l’espace VIP avec buffet à discrétion et deux coupes de champagne offertes. BILLET EXTRAVAGANT : Accès à l’espace Extravagan…

Distribution Hakim Ghorab Directeur artistique et chorégraphe Michaël Canitrot DJ Vanetty Warm-up

Orangerie du Château de Versailles Place d’armes, 78000 Versailles



