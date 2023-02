Le grand bal du CCAS au Palais de Fervaques Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne 0 0 Le CCAS et la Ville de Saint-Quentin organisent un grand bal à destination des séniors au Palais de Fervaques, le jeudi 2 mars de 14h à 17h.

Avec Romuald Pudepièce et ses musiciens . Entrée libre.

Renseignements auprès du CCAS : 03 23 63 68 63 +33 3 23 63 68 63 Saint-Quentin

