Le Grand bal du 180 – Spécial Love Sainte-Bazeille, 11 février 2023, Sainte-Bazeille. Espace 180 Les Aumonts

2023-02-11 19:00:00 – 2023-02-11 01:00:00

13 EUR Soirée festive au 180.

Pour bien débuter 2023, Le GRAND BAL du 180 revient dans une version LOOOVE avec toujours la complicité des très talentueux CHIC WAH WAH.

Au rythme des années 80/90/2000 retrouvez toute la scène Pop/Rock française et étrangère qui anime les Dance Floor. 4h de Musique live.

La fièvre du Samedi soir (Mickael Jackson, Cindy Lauper, Téléphone, Les Rita Mitsouko, Black Eyes Pas, Queen, Balavoine… et des nouveautés à chaque fois.

– Thème « Love ». Soyons Glamour, amoureux de nos chéri(e)s, bienveillants avec nos amis, des années 70 à nos jours, fêtons l’amour en ce début d’année !

– A partir de 19h00 : Bar et restauration.

– Réservation : 06 28 33 54 10

Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille

