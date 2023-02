Le Grand Bal du 180 – Spécial Cuir Les Aumonts Sainte-Bazeille OT Val de Garonne Sainte-Bazeille Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Le Grand Bal du 180 – Spécial Cuir Les Aumonts, 11 mars 2023, Sainte-Bazeille OT Val de Garonne Sainte-Bazeille. Le Grand Bal du 180 – Spécial Cuir Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Les Aumonts Espace 180

2023-03-11 19:00:00 – 2023-03-11 01:00:00

Les Aumonts Espace 180

Sainte-Bazeille

Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne 15 15 EUR Le GRAND BAL du 180 revient en ce mois de Mars avec une version CUIIIR.

Pas de DJ en fond de salle mais les CHIC WAH WAH pour vous embarquer dans une soirée rafraichissante. Au rythme des années 80/90/2000.

✨A partir de 19h : Bar et son fameux Punch – Et toujours nos tables banquet !

– Réservation par téléphone uniquement (06.49.01.75.11) après l’achat de vos billets en ligne.

✨A partir de 21h : Dance Floor. Le GRAND BAL du 180 revient avec une version CUIIIR. ✨A partir de 19h : Bar et son fameux Punch – Et toujours nos tables banquet. ✨A partir de 21h : Dance Floor. +33 6 28 33 54 10 Château Rouge 47 Espace 180

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

dernière mise à jour : 2023-02-22 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Autres Lieu Sainte-Bazeille Adresse Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne OT Val de Garonne Les Aumonts Espace 180 Ville Sainte-Bazeille OT Val de Garonne Sainte-Bazeille lieuville Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille Departement Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille OT Val de Garonne Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-bazeille ot val de garonne sainte-bazeille/

Le Grand Bal du 180 – Spécial Cuir Les Aumonts 2023-03-11 was last modified: by Le Grand Bal du 180 – Spécial Cuir Les Aumonts Sainte-Bazeille 11 mars 2023 Espace 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Les Aumonts Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne OT Val de Garonne Sainte-Bazeille, Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille OT Val de Garonne Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne