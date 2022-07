Le Grand bal du 180

Le Grand bal du 180, 5 août 2022, . Le Grand bal du 180



2022-08-05 – 2022-08-05 15 15 EUR Le GRAND BAL du 180 revient (encore) avec la complicité des talentueux CHIC WAH WAH.

En terrasse cette fois-ci, au rythme des années 80/90/2000 retrouvez toute la scène Pop française et étrangère qui anime les Dance floor. 4h de Musique live.

La fièvre du Samedi soir (Mickael Jackson, Cindy Lauper, Téléphone, Les Rita Mitsouko, Black eyes pas, Queen, Balavoine…)

– Suggestion de DRESS CODE : Tahiti/fleurs. Le GRAND BAL du 180 revient (encore) avec la complicité des talentueux CHIC WAH WAH. En terrasse cette fois-ci, au rythme des années 80/90/2000 retrouvez toute la scène Pop française et étrangère qui anime les Dance floor. 4h de Musique live. +33 6 28 33 54 10 Le GRAND BAL du 180 revient (encore) avec la complicité des talentueux CHIC WAH WAH.

En terrasse cette fois-ci, au rythme des années 80/90/2000 retrouvez toute la scène Pop française et étrangère qui anime les Dance floor. 4h de Musique live.

La fièvre du Samedi soir (Mickael Jackson, Cindy Lauper, Téléphone, Les Rita Mitsouko, Black eyes pas, Queen, Balavoine…)

– Suggestion de DRESS CODE : Tahiti/fleurs. Espace 180 dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville