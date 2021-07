Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Le Grand Bal de la fête national et Feu d’artifice Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Le Grand Bal de la fête national et Feu d’artifice Lacanau, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lacanau. Le Grand Bal de la fête national et Feu d’artifice 2021-07-14 21:30:00 – 2021-07-13 Port de Lacanau Ville Avenue du Lac

Lacanau Gironde Restauration sur place à partir de 18h30. Le Grand Bal « reprise » avec passion des succès des années 30 à nos jours à partir de 21h30 et feu d’artifice à 23h. Restauration sur place à partir de 18h30. Le Grand Bal « reprise » avec passion des succès des années 30 à nos jours à partir de 21h30 et feu d’artifice à 23h. Restauration sur place à partir de 18h30. Le Grand Bal « reprise » avec passion des succès des années 30 à nos jours à partir de 21h30 et feu d’artifice à 23h. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Étiquettes évènement : Autres Lieu Lacanau Adresse Port de Lacanau Ville Avenue du Lac Ville Lacanau lieuville 44.9782#-1.08575