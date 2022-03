Le grand bal de La CLEF (Latino Rock Tango Swing) accompagné d’un orchestre en live La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

La CLEF, le mercredi 13 avril à 19:00

Retour du Grand Bal annuel de La CLEF. Venez danser, vibrer, vous amuser au son d’un orchestre de musiciens (contrebasse, batterie, piano…), le tout dans une ambiance simple et détendue. Que l’on soit en couple, en solo ou en groupe, plutôt swing, tango ou bossa, cette soirée est une invitation au plaisir d’être ensemble. Chacun pourra s’y retrouver et être invité, quel que soit son niveau, à rejoindre la fosse des A.I (grande salle) transformée pour quelques heures en piste de danse. **Olivier Pianeta** – professeur de “Danse à deux” à La CLEF – sera également présent pour vous accompagner et offrir ses conseils, l’occasion de partager sa passion du mouvement. Pour en savoir plus sur les cours de l’association : [cliquez-ici](https://bit.ly/3IKCKiJ).

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T22:00:00

