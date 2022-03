Le grand bal avec Chic Wah Wah – Espace 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

Le grand bal avec Chic Wah Wah – Espace 180 Sainte-Bazeille, 30 avril 2022, Sainte-Bazeille. Le grand bal avec Chic Wah Wah – Espace 180 Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 02:00:00 Les Aumonts Espace 180

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille EUR 15 15 Le 180 organise son grand bal avec la complicité de Chic Wha Wha.

Au rythme des années 80/90 retrouvez toute la scène Pop française et étrangère qui anime les Dance floor.

La fièvre du Samedi soir (Mickael Jackson, Cindy Lauper, Téléphone, Les Rita Mitsouko, Black eyes pas, Queen, Balavoine…) Le 180 organise son grand bal avec la complicité de Chic Wha Wha. +33 6 28 33 54 10 Le 180 organise son grand bal avec la complicité de Chic Wha Wha.

Au rythme des années 80/90 retrouvez toute la scène Pop française et étrangère qui anime les Dance floor.

La fièvre du Samedi soir (Mickael Jackson, Cindy Lauper, Téléphone, Les Rita Mitsouko, Black eyes pas, Queen, Balavoine…) Espace 180

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Autres Lieu Sainte-Bazeille Adresse Les Aumonts Espace 180 Ville Sainte-Bazeille lieuville Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille Departement Lot-et-Garonne

Le grand bal avec Chic Wah Wah – Espace 180 Sainte-Bazeille 2022-04-30 was last modified: by Le grand bal avec Chic Wah Wah – Espace 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille 30 avril 2022 Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne