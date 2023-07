Le grand bain, plongez dans la musique ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le grand bain, plongez dans la musique ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le samedi 16 septembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Le grand bain, plongez dans la musique ! Depuis quand n’avez-vous pas vraiment écouté un disque en entier et dans une atmosphère propice ? Juste vous et la musique, pour vous immerger dans le son, prendre le temps de (re)découvrir un album mythique et vivre l’écoute autrement. C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter, installés confortablement dans l’auditorium, sur notre système de sonorisation de qualité. À l’issue de cette écoute, vous pourrez échanger avec les autres participants sur l’expérience vécue, les sensations éprouvées, les sons entendus… Samedi 16 septembre à 10h30 Auditorium (niveau -1) Tout public à partir de 6 ans Entrée libre Au programme : Glenn Gould : Variations Goldberg Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

