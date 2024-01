Le Grand Bain Minimal, Track LA VAPEUR Dijon, jeudi 8 février 2024.

Le Grand Bain Minimal, Track LA VAPEUR Dijon Côte-d’Or

Minimal (FR Dijon)

Rappeuse dijonnaise originaire de Côte d’Ivoire, Minimal est arrivée en France à l’âge de 2 ans avec sa famille adoptive. Depuis l’enfance elle prend des cours de chant et découvre alors que ce sera son moyen d’expression. Curieuse et passionnée, Minimal écrit, rappe, chante son histoire et narre le monde qui l’entoure en postant des vidéos sur Instagram. En 2022 elle sort sa 1ére mixtape sur bandcamp grâce à La Souterraine et le label Let’s GoGoGo. Ce 1er projet, Racines, parfois perçu comme bancal ou hors norme, est pour elle une salutation à la vie, le résultat d’années d’écoute, d’une réflexion sur l’amour du hip-hop et du partage de cette musique.

Track (FR)

C’est sous l’influence du rap des années 2000 que Track commence la musique. Autodidacte dès la première heure, il enregistre ses premiers morceaux en home studio et profite de l’ascension d’internet pour les diffuser. Son goût pour le rap et la mélodie lui permet de développer son propre style, abordant des thèmes tels que les relations humaines. Ces expériences scéniques l’amènent à se perfectionner, et partager sa musique avec le public. EUR.

LA VAPEUR 42 Avenue de Stalingrad

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08



L’événement Le Grand Bain Minimal, Track Dijon a été mis à jour le 2024-01-25 par COORDINATION CÔTE-D’OR