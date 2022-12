Le grand bain de Trestraou Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Rendez-vous à la plage de Trestraou pour le premier bain de l’année !! Infos pratiques :

– Dimanche 1er janvier 2023 à 11h30, ruée vers l’eau

– Plage de Trestraou côté gare maritime,

– chaque participant engage sa responsabilité individuelle. +33 2 96 49 02 45 Perros-Guirec

