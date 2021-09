Le Grand Bain de l’Illustration n°2 Petit Bain, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 13h à 21h30

gratuit

PROGRAMME Petit Bain s’associe à SIXN pour vous proposer un grand bain d’art et de fraîcheur ! Ok c’est la rentrée, mais c’est toujours l’été ! Le Grand Bain de l’illustration c’est :

Un grand marché d’art et d’illustration : grands formats, petits formats, objets et vêtements illustrés, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !

✏️ Des ateliers créatifs gratuits pour petits et grands

Une invitation au voyage avec un DJ set ensoleillé

ARTISTES :

Calypsau

The house upside down

Roro Mawouane

People of paper town

Elem studio

Anne Cécile Lafourcade

Mélanie Boisseau

Emilie Nicolas

Mathilde Olivier

Héloïse O’Meara

Manon Mangnez

Le Corazon

Camille Poli Illustrations

Carole Derennes

SIXN

ATELIERS ARTISTIQUES

14h-15h: Dessine-moi un chemin – Auteur du livre de philosophie dessinée De l’Embarras au Choix, Roro Mawouane accompagnera les plus petits pour dessiner le chemin qui leur ressemble !

15h-16h: Gomme magique – Apprends à faire apparaître tes dessins dans l’aquarelle comme par magie !

Lien de réservation : https://bit.ly/GommeMagique_PetitBain

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain

Date complète :

