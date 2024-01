La colonie acadienne du Poitou en 1792-1793 Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, jeudi 11 avril 2024.

La colonie acadienne du Poitou en 1792-1793 Les rendez-vous – Destination Collection Jeudi 11 avril, 18h00 Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie

Histoire, lecture et restauration du plan cadastral du musée.

Conférence par Sophie Brégeaud-Romand, conservateur du musée et Lucille Vautherin, conservatrice-restauratrice.

En 2023, le département de la Vienne a commémoré le 250e anniversaire de l’arrivée des Acadiens en Poitou. Grand Châtellerault dont la ville –centre Châtellerault a été le port d’accueil des Acadiens en 1773 et sur le territoire de laquelle se situent la Ligne acadienne et ses maisons a proposé de mettre en avant et de restaurer le plan cadastral de 1793, unique document lié à cet épisode acadien conservé dans les collections du musée de Châtellerault.

Cette conférence, proposée dans le cadre des rendez-vous « Destination collection », vous propose une plongée dans l’histoire de l’Acadie et de la colonie acadienne du Poitou au travers d’une lecture de ce plan unique et d’une présentation des interventions de restauration qui ont été menées.

