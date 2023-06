Paul Delmet au Chat Noir… de Châtellerault ! Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Paul Delmet au Chat Noir… de Châtellerault ! Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault. Paul Delmet au Chat Noir… de Châtellerault ! 16 et 17 septembre Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Samedi 16 septembre : Récital dans l’espace Chat Noir du musée Dimanche 17 septembre : Conférence dans la salle pédagogique du musée Entrée libre. Réservation conseillée. À partir de 10 ans Le ténor Enguerrand Dubroca, qui a exhumé l’œuvre intégrale du compositeur montmartrois de la Belle Époque, Paul Delmet, vous propose de participer à un voyage dans le temps pour les Journées européennes du patrimoine. Le samedi, il sera accompagné au piano par Yuko Osawa dans la salle reconstituée du cabaret du Chat Noir pour trois petits récitals qui vous dévoileront tout le charme et la poésie dont a fait preuve Paul Delmet dans ses chansons d’amour. Le dimanche, il parlera de cette légende méconnue de la chanson française au cours d’une conférence agrémentée d’extraits musicaux. Ces événements auront lieu sous le haut patronage d’un illustre Châtelleraudais, le gentilhomme cabaretier Rodolphe Salis. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-grand-atelier-chatellerault [{« type »: « phone », « value »: « 05-49-20-30-99 »}, {« type »: « email », « value »: « musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Journées Européennes du Patrimoine JEP © 2022 Salis & Cats, éditions – Enguerrand Dubroca et Yuko Osawa

